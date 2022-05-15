В Харькове российская ракета попала в музыкальный лицей
В Харькове 14 мая российская ракета разрушила потолок государственного музыкального лицея
Об этом в телеграме сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.
"Вчера в одном из фортепианных классов Харьковского государственного музыкального лицея в результате ракетных ударов россиян по историческому центру города от детонации был разрушен потолок", - подчеркнул он.
Учебное заведение существует 80 лет. Его выпускниками являются Лев Колодуб, Аллин Власенко, Мария Ещенко, Владимир Лукашев, Валерий Соколов. В поврежденном классе работала пианистка и педагог Регина Горовиц.
В 2021 году меценаты подарили лицею девять роялей лучшей фирмы Steinway & Sons, благодаря чему он первым в Украине получил статус All-Steinway School.
- По состоянию на 13 мая оккупанты повредили в Украине 1 721 учебное заведение, 139 из них уничтожили полностью.
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