В Харькове российская ракета попала в музыкальный лицей

Об этом в телеграме сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Вчера в одном из фортепианных классов Харьковского государственного музыкального лицея в результате ракетных ударов россиян по историческому центру города от детонации был разрушен потолок", - подчеркнул он.

Учебное заведение существует 80 лет. Его выпускниками являются Лев Колодуб, Аллин Власенко, Мария Ещенко, Владимир Лукашев, Валерий Соколов. В поврежденном классе работала пианистка и педагог Регина Горовиц.

В 2021 году меценаты подарили лицею девять роялей лучшей фирмы Steinway & Sons, благодаря чему он первым в Украине получил статус All-Steinway School.

По состоянию на 13 мая оккупанты повредили в Украине 1 721 учебное заведение, 139 из них уничтожили полностью.

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