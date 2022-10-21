В Харькове россияне обстреляли предприятие и ранили 5 человек
В Харькове утром 21 октября прогремела серия взрывов. Россияне обстреляли предприятие и ранили 5 мирных жителей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .
"В результате утренних ударов захватчиков по Харькову ранения получили 5 человек. Есть разрушения промышленной инфраструктуры. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется", - написал он.
По словам мэра Игоря Терехова , зафиксирован прилет по предприятию. Предварительно, россияне попали в административно-производственное здание. ГСЧС устанавливает степень разрушений.
Ранее Олег Синегубов предупредил в телеграм о российских ударах по городу.
"Вниманию харьковчан: будьте в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру", - подчеркнул он.
Мэр города написал в телеграме , что в Харькове прозвучала серия взрывов, и призвал горожан быть крайне осторожными.
- 19 октября в Харьковской области оккупанты обстреляли четыре района, ранили мужчину и разрушили магазин.
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