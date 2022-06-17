Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По данным следствия, около 3 ночи 16 июня 2022 года оккупанты обстреляли Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела повреждено пищевое предприятие. Разрушений претерпел обвальный цех, офисные и складские помещения, грузовой транспорт и спецтехника", - отметили в ведомстве.

Прокуроры, следователи и взрывотехники осмотрели место обстрела. Возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

16 июня СБУ собрала новые доказательства применения россиянами запретного оружия на Северной Салтовке в Харькове.

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