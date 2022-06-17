В Харькове россияне обстреляли пищевое предприятие: открыто уголовное производство
Ночью 16 июня в Харькове оккупанты обстреляли пищевое предприятие, повредив цех, офисы, склады и транспорт
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По данным следствия, около 3 ночи 16 июня 2022 года оккупанты обстреляли Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела повреждено пищевое предприятие. Разрушений претерпел обвальный цех, офисные и складские помещения, грузовой транспорт и спецтехника", - отметили в ведомстве.
Прокуроры, следователи и взрывотехники осмотрели место обстрела. Возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.
- 16 июня СБУ собрала новые доказательства применения россиянами запретного оружия на Северной Салтовке в Харькове.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное