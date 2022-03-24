В Харькове россияне обстреляли людей, получавших гуманитарную помощь: погибли 6 гражданских, еще 15 ранены
Российские оккупанты в Харькове из оружия дального действия обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на "Новой почте", по предварительным данным погибли шесть человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВ в Telegramm.
"В Харькове, в районе улицы Академика Павлова, россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 раненых госпитализировали в лечебные учреждения.
"Количество жертв устанавливается. Это очередное военное преступление российских оккупантов", – написал Синегубов.
Напомним, 23 марта россияне нанесли 44 удара по Харьковской области. Обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". По центру Харькова захватчики с кораблей Черноморского флота РФ выпустили ракеты "Калибр".
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