В Харькове россияне "Градами" обстреляли логистический центр издательства "Ранок", - гендиректор
В Харькове оккупанты обстреляли из "Градов" логистический центр издательства "Ранок". От возгорания помещение спасла антипожарная система
Об этом заявил гендиректор издательства Виктор Круглов .
"Предвестником возрождения в Иерусалиме загорелся Благодатный огонь. В Харькове чуть не загорелся логистический центр издательства "Ранок" после бомбежки Градами", - написал он.
Помещение не загорелось благодаря автоматической антипожарной системе.
"Видите солнце после обстрела? Радостная весть о Воскресении Христовом отправилась в книжные ряды. Через проломленные осколками стены светят лучи надежды, потому что рукописи не горят. Умолчу о посредниках к Господу из ортодоксальной московской церкви, которые освящают войну с украинцами. Сегодня праздник. С Пасхой! Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло", - заметил Виктор Круглов.
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