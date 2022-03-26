В Харькове РФ обстреляла университет внутренних дел
Армия РФ обстреляла Харьковский национальный университет внутренних дел
Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook.
"Обстреляна альма-матер большей части сотрудников харьковской и украинской полиции, среди которых и я. К счастью, ни жертв, ни раненых нет. Уверен, что здание будет восстановлено в самое короткое время", - сообщил Болвинов.
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