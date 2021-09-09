В Харькове резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом, - ОГА
Директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хайустов заявил, что в городе фиксируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом
Об этом он сообщил на брифинге, передает Укринформ.
"У нас сейчас уровень заболеваемости резко вырос, заполненность "ковидных" коек составляет почти 25%. У нас 13 больниц "первой волны", и мы готовы к новой волне. Все койки, их более 2 800, обеспечены кислородом, из них потоковым - 1 778 и эта цифра постоянно растет, так как ведутся работы по подведению потокового кислорода", - рассказал руководитель департамента.
Ч то касается областной инфекционной больницы, где, по информации директора школы Павла Нартова, нет свободных мест в реанимации, Хаустов отметил, что наполненность таких отделений является "динамичным показателем".
"Цифра динамична. Кому-то становится лучше, его переводят. Реанимационные отделения есть во всех опорных больницах, мест не хватает", - сказал Хаустов.
По его информации, больше всего больных выявляют в Харькове.
Также председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко в комментарии Укринформу отметила, что область готова при необходимости выделить средства громадам, чтобы те, соответственно, выделили средства районным больницам.
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