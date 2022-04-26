В Харькове ремонтные бригады начали асфальтировать улицы, разбитые вражескими снарядами, - горсовет

Об этом сегодня, 26 апреля, в обращении к жителям сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет городской совет.

Восстановление улично-дорожной сети было начато с пл. Конституция. Там на тротуарах и проезжей части после бомбардировок остались воронки, которые сегодня заасфальтировали ремонтники.

"Даже в условиях войны мы будем поддерживать наши жизненно важные артерии в хорошем состоянии. День за днем ​​мы будем благоустраивать дороги нашего города, как зимой приводили и наводим сейчас в рабочее состояние разбитые врагом теплотрассы, водоводы, электрические сети, газопроводы, чтобы обеспечить жизнь города. Я уверен, что после нашей победы Харьков будет мирным процветающим городом с новой европейской инфраструктурой", - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он отметил, что враг продолжает цинично и жестоко обстреливать жилые районы Харькова, поэтому попросил горожан быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях.

Напомним, что 25 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, 23 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе 14 пожаров, вызванных обстрелами.

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