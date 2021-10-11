В Харькове развернули почти 500 COVID-кроватей
В Харькове развернули еще почти 500 больничных коек для пациентов с COVID-19 из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью
Об этом сообщила заместитель городского главы Светлана Горбунова-Рубан, передает сайт горсовета .
На выходных развернули открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больнице №18.
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Она добавила, что в городе необходимо сформировать дополнительные бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей.
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