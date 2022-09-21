В Харькове разоблачили псевдоправоохранителей, которые с оружием требовали у людей деньги
В Харькове разоблачили псевдоправохранителей, осужденных за тяжкие преступления. В настоящее время злоумышленники требовали деньги и угрожали оружием
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Преступники под видом стражей порядка грабили харьковчан. С оружием вламывались в дома, требовали деньги и ценные вещи – запугивая и угрожая мирным жителям города.
Следствие установило, что в преступную группировку входили ранее судимые лица за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе умышленное убийство.
"Сотрудники СБУ задержали пятерых активных участников группировки: трое - после совершения очередного разбойного нападения, еще двое - при попытке скрыть огнестрельное оружие. Еще один из фигурантов объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Во время обысков у преступников был обнаружен переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой; четыре противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами; 23 автомата Калашникова с боекомплектом и глушителями; 8 пистолетов Макарова и Стечкина; 87 боевых гранат; взрыватель к противотанковой мине; около 12 тыс. патронов к стрелковому оружию, а также тактическая амуниция с символикой правоохранительного органа.
Задержанным сообщили о подозрении за разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с проникновением в помещение и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами
Суд им избрал меры пресечения - содержание под стражей, еще одному несовершеннолетнему злоумышленнику – домашний арест.
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