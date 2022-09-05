В Харькове разоблачили пророссийского писателя-пропагандиста, отрицавшего существование Украины
Писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Там отметили, что в марте во время интервью для российского канала литературный деятель псевдореспублик рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс. Подозреваемый также сказал, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что "с 2014 года Украины как государства больше не существует".
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
- Напомним, на Буковине осудили завербованного ФСБ украинца, сдававшего координаты корпусов "Азова"
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