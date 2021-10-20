В Харькове разоблачили преступников, которые продавали фальшивые COVID-документы от имени медицинских лабораторий

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.



Согласно сообщению, правоохранители разоблачили десять человек по факту мошенничества, подделки документов, штампов и печатей, незаконного использования товарного знака и услуг, а также по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.



Досудебное расследование установило, что 27-летний уроженец Запорожья предложил своему отцу, который является владельцем туристического агентства, подделку негативных ПЦР-тестов для клиентов фирмы. К преступному плану организатор привлек также родного брата и знакомых.



Десять человек около года оказывали незаконные услуги по изготовлению бумажных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов на COVID-19 в различных регионах Украины. Для поиска клиентов они использовали социальные сети и мессенджеры. При этом преступники действовали от имени украинских бактериологических лабораторий.



Отмечается, что преступники получали заказ через мессенджеры и брали предоплату в размере 400 грн. После этого они создавали поддельные документы, содержащие реквизиты медицинской лаборатории, и отдавали их заказчикам, в том числе через турагентство отца организатора.



Правоохранители провели более двадцати обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов. Были изъяты компьютеры, смартфоны, банковские карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.



В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что наказание за это правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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