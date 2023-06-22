В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр: деньги выманивали под видом торгов на фондовых биржах
В Харькове Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины разоблачили деятельность мошеннического колл-центра, который выманивал деньги у людей под видом торгов на фондовых биржах
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, к преступной деятельности причастны трое жителей Харькова, решивших заработать на людях во время войны.
"Для поиска потенциальных "инвесторов" злоумышленники создали в областном центре собственный колл-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники создавали электронные "персональные кабинеты", где демонстрировали постоянный рост акций и предлагали увеличить инвестиции.
Для того чтобы убедить людей вкладывать деньги в "фондовые проекты", подозреваемые применяли различные методы психологического воздействия и пытались манипулировать людьми.
По данным СБУ, во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.
На основании собранных Службой безопасности материалов трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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