Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, к преступной деятельности причастны трое жителей Харькова, решивших заработать на людях во время войны.

"Для поиска потенциальных "инвесторов" злоумышленники создали в областном центре собственный колл-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники создавали электронные "персональные кабинеты", где демонстрировали постоянный рост акций и предлагали увеличить инвестиции.

Для того чтобы убедить людей вкладывать деньги в "фондовые проекты", подозреваемые применяли различные методы психологического воздействия и пытались манипулировать людьми.

По данным СБУ, во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

На основании собранных Службой безопасности материалов трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит до 8 лет тюрьмы.