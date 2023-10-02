В Харькове раздаются взрывы: россияне обстреливают город
Утром понедельника, 2 октября, в Харькове прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты совершают атаку на город
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", - написал он в телеграммах.
В полиции Харьковщины также заявили об обстреле региона. Там призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
В то же время, о взрывах в городе сообщали корреспонденты Общественного. По их словам, в Харькове их прозвучало не менее четырех.
Между тем, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики.
- В ночь на понедельник, 2 октября, россияне запустили ударные беспилотники для атаки украинских областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе 4 "шахеда".
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