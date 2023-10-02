В Харькове раздаются взрывы: россияне обстреливают город

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", - написал он в телеграммах.

В полиции Харьковщины также заявили об обстреле региона. Там призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

В то же время, о взрывах в городе сообщали корреспонденты Общественного. По их словам, в Харькове их прозвучало не менее четырех.

Между тем, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики.