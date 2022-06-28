Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июня
В Харькове раздаются взрывы
Местные жители сообщают о серии взрывов
Об этом сообщает "Суспільне".
Новость обновляется.
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