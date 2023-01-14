В Харькове раздался взрыв: поврежден объект критической инфраструктуры, часть города обесточена
В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что зафиксировано два прилета российских ракет в объект критической инфраструктуры. В настоящее время в городе применяют аварийные отключения. На месте попаданий работают соответствующие службы.
Ранее о взрывах в городе сообщало "Суспильное".
Издание отметило, что в 15:37 в Харькове начались перебои со светом. По состоянию на 16:00 большинство районов города были обесточены. Также поезда в метро временно приостановили свою работу.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
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