В Харькове раздался взрыв: поврежден объект критической инфраструктуры, часть города обесточена

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что зафиксировано два прилета российских ракет в объект критической инфраструктуры. В настоящее время в городе применяют аварийные отключения. На месте попаданий работают соответствующие службы.

Ранее о взрывах в городе сообщало "Суспильное".

Издание отметило, что в 15:37 в Харькове начались перебои со светом. По состоянию на 16:00 большинство районов города были обесточены. Также поезда в метро временно приостановили свою работу.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.