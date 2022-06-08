В Харькове раздался очень громкий взрыв
Вечером 8 июня харьковчане услышали громкий взрыв
Об этом Еспресо.TV сообщили местные жители.
Информация также появилась в приложении "еТревога". По словам местных, взрыв был очень громким, затряслись двери и окна.
Воздушная тревога была объявлена в 23:02. Местных просят оставаться в укрытиях.
Новость будет дополняться...
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