В Харькове раздался мощный взрыв, эхо было слышно во всех районах города

Об этом сообщает "Общественное Харьков".



В 1:47 в Харькове объявили воздушную тревогу, после чего в городе раздался мощный взрыв.



"Корреспонденты сообщают о мощном взрыве в Харькове, который раздался во время воздушной тревоги - эхо было слышно во всех районах городах", - говорится в сообщении источника.



Информация о мощном взрыве появилась также в приложении "еТревога".

Напомним, украинские военные сбили дежурный самолет российско-оккупационных войск вблизи Харькова. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb