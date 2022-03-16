В Харькове раздался мощный взрыв, эхо было слышно во всех районах города
В Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв, а эхо было слышно во всех районах города
Об этом сообщает "Общественное Харьков".
В 1:47 в Харькове объявили воздушную тревогу, после чего в городе раздался мощный взрыв.
"Корреспонденты сообщают о мощном взрыве в Харькове, который раздался во время воздушной тревоги - эхо было слышно во всех районах городах", - говорится в сообщении источника.
Информация о мощном взрыве появилась также в приложении "еТревога".
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