В Харькове раздалось несколько взрывов

Об этом сообщает "Суспильное".

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 4:01.

"Три мощных взрыва прогремели в Харькове. Серия из еще по меньшей мере трех взрывов раздалась за пределами города", - говорится в сообщении.

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