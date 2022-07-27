В Харькове раздалось несколько взрывов
Утром 27 июля в Харькове прогремели не менее трех взрывов
Об этом сообщает "Суспильное".
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 4:01.
"Три мощных взрыва прогремели в Харькове. Серия из еще по меньшей мере трех взрывов раздалась за пределами города", - говорится в сообщении.
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