Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник .

"Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов.

Сергей Мельник отметил, что оккупанты, вероятно, наносили удары по Харьковской области и городу Харькову с ЗРК С-300.

Он также добавил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

Как отмечает городской голова Игорь Терехов, россияне предварительно ударили по нежилым помещениям. Там произошел пожар.