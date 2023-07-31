В Харькове прогремели два взрыва
Ночью, 31 июля, в Харькове и области прогремели по меньшей мере два взрыва. Предварительно, враг применил ЗРК С-300
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник .
"Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов.
Сергей Мельник отметил, что оккупанты, вероятно, наносили удары по Харьковской области и городу Харькову с ЗРК С-300.
Он также добавил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.
Как отмечает городской голова Игорь Терехов, россияне предварительно ударили по нежилым помещениям. Там произошел пожар.
- Утром 30 июля российская армия нанесла удар по городу Волчанске на Харьковщине, в результате чего один человек получил ранения.
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