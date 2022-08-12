Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм.

"В 02:51 ракетный обстрел Харькова", – написал он.

Предварительно известно о пяти взрывах.

"Прилеты" зафиксированы в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.

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