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Главная война с Россией В Харькове раздались взрывы: "прилеты" в трех районах города

В Харькове раздались взрывы: "прилеты" в трех районах города

12 августа, 2022 пятница
06:12
война с Россией

Ночью на 12 августа российские войска обстреляли три района Харькова

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм.

"В 02:51 ракетный обстрел Харькова", – написал он.

Предварительно известно о пяти взрывах.

"Прилеты" зафиксированы в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.

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Украина
Россия
Харьков
Харковщина
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