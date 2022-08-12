В Харькове раздались взрывы: "прилеты" в трех районах города
Ночью на 12 августа российские войска обстреляли три района Харькова
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм.
"В 02:51 ракетный обстрел Харькова", – написал он.
Предварительно известно о пяти взрывах.
"Прилеты" зафиксированы в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.
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