Об этом сообщает Суспильное Харьков и полиция Харьковской области .

Отмечается, что в Харькове было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов. Все они прозвучали со стороны Чугуева. В городе и области была объявлена воздушная тревога в 22:13.

Начальник Чугуевского РВА Сергей Лободенко сообщил Суспильному, что РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на данный момент нет.

"Враг снова обстреливает Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - отметили в полиции.

О попадании снарядов, разрушениях и раненых просят сообщать на спецлинию 102.