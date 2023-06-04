В Харьковской области раздались взрывы
В воскресенье вечером, 4 июня, российские войска нанесли удары по Харьковской области. Предварительно ударили по городу Чугуев
Об этом сообщает Суспильное Харьков и полиция Харьковской области .
Отмечается, что в Харькове было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов. Все они прозвучали со стороны Чугуева. В городе и области была объявлена воздушная тревога в 22:13.
Начальник Чугуевского РВА Сергей Лободенко сообщил Суспильному, что РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на данный момент нет.
"Враг снова обстреливает Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - отметили в полиции.
О попадании снарядов, разрушениях и раненых просят сообщать на спецлинию 102.
- Напомним, что в течение суток, 3 июня, российская армия обстреляла Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено здание Управления Государственной казначейской службы Украины, частично разрушены 2 дома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное