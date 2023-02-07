Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксировано шесть прилетов по Харькову.

"Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", - добавил он.

Ранее в telegram Харьковской ОВА Синегубов призвал жителей города и области находиться в укрытиях.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

В местных телеграмм-каналах сообщали о по меньшей мере шести взрывах.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем телеграмм-канале написал, что зафиксированы пуски вражеских ракет С-300 из Белгорода.