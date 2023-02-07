Россияне попали ракетами по промышленному объекту в Харькове: шесть прилетов, вспыхнул пожар
Оккупанты нанесли удары по Харькову и области, масштабы разрушений уточняют
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал он.
Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксировано шесть прилетов по Харькову.
"Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", - добавил он.
Ранее в telegram Харьковской ОВА Синегубов призвал жителей города и области находиться в укрытиях.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
В местных телеграмм-каналах сообщали о по меньшей мере шести взрывах.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем телеграмм-канале написал, что зафиксированы пуски вражеских ракет С-300 из Белгорода.
- Утром 5 февраля захватчики атаковали центр Харькова : одна из ракет попала в вузы, другая – вблизи жилого дома. Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших.
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