Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 1:05. Сразу же в городе прогремели взрывы.

Официальной информации о локации обстрела и количестве жертв – по состоянию на 1:15 нет.

Новость будет дополняться...

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