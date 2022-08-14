В Харькове раздались взрывы
В ночь с 13 на 14 августа в Харькове снова прогремели взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 1:05. Сразу же в городе прогремели взрывы.
Официальной информации о локации обстрела и количестве жертв – по состоянию на 1:15 нет.
Новость будет дополняться...
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