В Харькове раздались взрывы
В ночь на 4 августа в Харькове прогремели 4 взрыва
Об этом сообщили в приложении "Воздушная тревога" и Suspilne.
Согласно информации, первый взрыв раздался одновременно с сигналом воздушной тревоги.
"Ночью 4 августа в Харькове слышали 4 мощных взрыва, первый раздался в 01:34. Воздушная тревога в Харьковской области продолжается, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
- В ночь на 4 августа армия РФ обстреляла город Никополь Днепропетровской области.
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