В Харькове раздались взрывы

Об этом сообщили в приложении "Воздушная тревога" и Suspilne.

Согласно информации, первый взрыв раздался одновременно с сигналом воздушной тревоги.

"Ночью 4 августа в Харькове слышали 4 мощных взрыва, первый раздался в 01:34. Воздушная тревога в Харьковской области продолжается, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В ночь на 4 августа армия РФ обстреляла город Никополь Днепропетровской области.

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