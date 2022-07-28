В Харькове раздались взрывы
В Харькове ночью 28 июля прогремели четыре взрыва. Воздушная тревога была объявлена в 00:02
Об этом сообщает Суспільне.
О повреждениях пока не сообщают. Всех жителей просят оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
- Утром 27 июля на Харьковщине оккупанты в сутки устроили по домам, колледжу и ферме.
- 26 июля заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка в эфире Еспресо рассказала, что на Харьковщине враг уменьшил интенсивность наступательных попыток и больше обороняется.
- 26 июля российские войска обстреляли Слободской район Харькова.
- 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, пострадал по меньшей мере один человек
- 25 июля депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко сообщил, что ночью враг обстрелял город Чугуев.
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