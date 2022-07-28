В Харькове раздались взрывы

Об этом сообщает Суспільне.

О повреждениях пока не сообщают. Всех жителей просят оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Утром 27 июля на Харьковщине оккупанты в сутки устроили по домам, колледжу и ферме.

26 июля заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка в эфире Еспресо рассказала, что на Харьковщине враг уменьшил интенсивность наступательных попыток и больше обороняется.

26 июля российские войска обстреляли Слободской район Харькова.

23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, пострадал по меньшей мере один человек

25 июля депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко сообщил, что ночью враг обстрелял город Чугуев.

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