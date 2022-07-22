В Харькове раздались взрывы

Об этом сообщили жители города.

Мощные взрывы раздались около 2:05. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 2:02.

Официальной информации о взрывах в Харькове по состоянию на 2:10 – нет.

Харьковская область долгое время постоянно находится под обстрелами.

Российские войска 21 июля обстреляли из "ураганов" самый большой район Харькова, сообщают о трех погибших, количество пострадавших устанавливают.

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