В Харькове раздались взрывы
В ночь с 21 на 22 июля в Харькове раздались взрывы
Об этом сообщили жители города.
Мощные взрывы раздались около 2:05. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 2:02.
Официальной информации о взрывах в Харькове по состоянию на 2:10 – нет.
- Харьковская область долгое время постоянно находится под обстрелами.
- Российские войска 21 июля обстреляли из "ураганов" самый большой район Харькова, сообщают о трех погибших, количество пострадавших устанавливают.
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