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Главная война с Россией В Харькове раздались взрывы

В Харькове раздались взрывы

22 июля, 2022 пятница
02:10
война с Россией

В ночь с 21 на 22 июля в Харькове раздались взрывы

Об этом сообщили жители города.

Мощные взрывы раздались около 2:05. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 2:02.

Официальной информации о взрывах в Харькове по состоянию на 2:10 – нет.

  • Харьковская область долгое время постоянно находится под обстрелами.
  • Российские войска 21 июля обстреляли из "ураганов" самый большой район Харькова, сообщают о трех погибших, количество пострадавших устанавливают.

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