Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли предварительно ракетный удар. На месте работают все службы", - подчеркнул он.

Глава ОВА призвал горожан быть в безопасных местах и максимально ограничить пребывание на улице, ведь россияне действуют непредсказуемо и пытаются запугать мирных жителей.

Позже он сообщил в телеграмме, что, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара 4 человека получили легкие повреждения. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее Общественное Харьков на телеграмме написало о взрывах в городе. В телеграмме "еТревоги" также предупредили о взрывах и призвали горожан быть осторожными.

9 июля украинские пограничники показали, как на Харьковщине уничтожили по меньшей мере 5 россиян с помощью дрона со взрывчаткой.

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