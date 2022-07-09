Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: ранены 4 человека
Россияне 9 июля ударили ракетами по жилому району Харькова, в результате чего 4 человека получили легкие повреждения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.
"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли предварительно ракетный удар. На месте работают все службы", - подчеркнул он.
Глава ОВА призвал горожан быть в безопасных местах и максимально ограничить пребывание на улице, ведь россияне действуют непредсказуемо и пытаются запугать мирных жителей.
Позже он сообщил в телеграмме, что, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара 4 человека получили легкие повреждения. Им оказывают необходимую помощь.
Ранее Общественное Харьков на телеграмме написало о взрывах в городе. В телеграмме "еТревоги" также предупредили о взрывах и призвали горожан быть осторожными.
- 9 июля украинские пограничники показали, как на Харьковщине уничтожили по меньшей мере 5 россиян с помощью дрона со взрывчаткой.
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