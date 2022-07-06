В Харькове раздались взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Харьковской области взрывы 6 июля раздавались с 00:14 до 00:49. По словам жителей Харькова, "взрывы были очень громкими".

Официальной информации о локации взрывов и количестве жертв пока нет.

Ночью с 4 на 5 июля российская армия нанесла ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова, здание частично разрушено.

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