Об этом Еспресо.TV сообщили жители Харькова.

По словам местных, в северной части Харькова неспокойно прозвучало несколько серий взрывов. Официальной информации от чиновников – пока нет.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:14.

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