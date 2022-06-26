В Харькове раздались взрывы
В ночь с 25 на 26 июня в Харькове прогремели мощные взрывы
Об этом Еспресо.TV сообщили жители Харькова.
По словам местных, в северной части Харькова неспокойно прозвучало несколько серий взрывов. Официальной информации от чиновников – пока нет.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:14.
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