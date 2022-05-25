В Харькове раздались взрывы
Ночью с 24 на 25 мая в Харькове раздались взрывы
Информацию о взрывах подтвердили в приложении "еТревога".
В 1:02 в Харькове объявили воздушную тревогу. Официальной информации о пострадавших и причинах взрывов – пока нет.
- 24 мая в Харькове впервые за почти 90 дней возобновили работу метро, проезд в течение первой недели будет бесплатным.
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