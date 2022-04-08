В Харькове раздались взрывы

Об этом сообщили в приложении "еТревога".



Подробной информации о взрывах в Харькове нет. Граждан призывают находиться в укрытиях. Стоит отметить, что в городе не было объявлений о воздушной тревоге.



По информации "Общественное Харьков", взрывы раздавались на севере города.





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