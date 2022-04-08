В Харькове раздались взрывы
Вечером 8 апреля в Харькове раздались взрывы
Об этом сообщили в приложении "еТревога".
Подробной информации о взрывах в Харькове нет. Граждан призывают находиться в укрытиях. Стоит отметить, что в городе не было объявлений о воздушной тревоге.
По информации "Общественное Харьков", взрывы раздавались на севере города.
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