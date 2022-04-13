В Харькове рашисты обстреляли жилые дома, три человека погибли, - прокуратура
Сегодня, 13 апреля, в Немышлянском районе Харькова в результате обстрела российскими военнослужащими жилых домов погибли три человека, а четверо получили ранения
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В результате обстрела три человека погибли. Четыре мирных жителя ранены, самому младшему - 17 лет, самому старшему - 75. Повреждены помещения и машины людей", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
- Отметим, что вечером 13 апреля в Харькове снова гремели взрывы
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