В Харькове рашисты обстреляли жилые дома, три человека погибли, - прокуратура

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В результате обстрела три человека погибли. Четыре мирных жителя ранены, самому младшему - 17 лет, самому старшему - 75. Повреждены помещения и машины людей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что вечером 13 апреля в Харькове снова гремели взрывы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb