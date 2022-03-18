В Харькове ракетным обстрелом разрушен учебный комплекс вуза, один человек погиб

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 18 марта около 8:40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома.

"Погиб один человек, 11 пострадали и один человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. Информация уточняется", - проинформировали в ГСЧС.

Заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП уточнил, что в результате обстрелов было разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Напомним, 17 марта в Харькове после обстрела оккупантами произошел пожар на рынке "Барабашово" .

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