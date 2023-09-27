В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
Богдан Ткачук, депутат Харьковского районного совета, отметил, что с 26 сентября в Харькове проходит антитеррористическая операция, продолжаются проверки в городе, на блокпостах и трассах
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Второй день продолжается антитеррористическая операция в Харькове. Это открытая информация и всем известна. Перекрыты въезды в город. И вчера 26 сентября, и сегодня образовались большие пробки на въезд в Харьков. Проходят проверки как в самом городе, так и на блокпостах и трассах. Это все делается очень мощными силами", - рассказал депутат Харьковского районного совета.
Богдан Ткачук добавил, что вдоль границы с РФ также идет усиление дорог, блокпостов, населенных пунктов. То есть это районы Волчанская, Богодухова, Купянская, Харькова.
"Такая операция на Харьковщине проводится уже не первый раз, предыдущие были осенью прошлого года и весной этого года. СБУ и другие структуры не докладывают, кого они ищут. Однако мы понимаем, что это и корректировщиков, и людей, которые пытаются к нам попадать. Или коллаборантов, которые сейчас пытаются проникнуть под разными документами и как-то вернуться в мирную жизнь. То есть все эти моменты отрабатываются. Отмечу, что до российской границы 30 км, поэтому вся эта зона отрабатывается по западу ДРГ", - пояснил Ткачук.
По его словам, ближе к Купянску, Волчанску, больше лесов, заболоченных мест и там проникнуть летом и в этот период есть возможность, поэтому вражеские ДРГ предпринимают попытки зайти, чтобы немного подтянуть наши силы на их обнаружение и противодействие.
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