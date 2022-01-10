В Харькове проверяют ТЦ и супермаркеты: полиции сообщили о массовом минировании

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.



В настоящее время правоохранители проверяют информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове-торговых центрах и супермаркетах.



По адресам этих объектов выехали следственно-оперативные группы.



Сотрудники полиции осматривают помещение и близлежащую территорию.



Издание "Редпост" сообщает об эвакуации посетителей из ТРЦ "Украина".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb