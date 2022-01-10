В Харькове проверяют ТЦ и супермаркеты: полиции сообщили о массовом минировании
Правоохранители Харькова получили информацию о заминировании 11 торговых центров и супермаркетов
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
В настоящее время правоохранители проверяют информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове-торговых центрах и супермаркетах.
По адресам этих объектов выехали следственно-оперативные группы.
Сотрудники полиции осматривают помещение и близлежащую территорию.
Издание "Редпост" сообщает об эвакуации посетителей из ТРЦ "Украина".
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