В Харькове произошло подтопление метрополитена: останавливали движение поездов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского совета.



"Сегодня, 11 января, около 5:30 произошло подтекание тоннеля на перегоне от станции "Площадь Конституции" к станции "Центральный рынок". Во избежание аварийных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было приостановлено: поезда ходили от конечной станции "Индустриальная" на станцию "Проспект Гагарина", - рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



Как сообщил генеральный директор КП "Харьковский метрополитен" Андрей Гармаш, подтопление не представляет опасности для пассажиров.



По словам Водовозова, машинисты, визуально наблюдающие туннель, не сообщают о каких-либо повреждениях, однако перегон будут обследовать специалисты после закрытия станций.



"Все обзорные действия будут проведены ночью", – отметил заммэра.



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