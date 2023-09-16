В Харькове произошло ДТП с участием четырех автомобилей: среди пострадавших двое детей
В пятницу, 15 сентября, в Харькове четыре автомобиля столкнулись между собой. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них - двое несовершеннолетних детей
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
В 15:54 автомобили "МАЗ", "Skoda Octavia", "Peugeot 301" и "Peugeot 3008" толкнулись между собой.
Фото: Полиция Харьковщины / фейсбук
В результате аварии пострадали четыре человека. Разные телесные повреждения получили 52-летний водитель "Skoda" и его 15-летняя пассажирка, а также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка Peugeot 301.
Фото: Полиция Харьковщины / фейсбук
Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
- Также в среду, 6 сентября, на Белоцерковщине Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика со свиньями и ВАЗа. В результате аварии погиб один из водителей.
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