В Харькове произошло ДТП с участием четырех автомобилей: среди пострадавших двое детей

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В 15:54 автомобили "МАЗ", "Skoda Octavia", "Peugeot 301" и "Peugeot 3008" толкнулись между собой.

Фото: Полиция Харьковщины / фейсбук

В результате аварии пострадали четыре человека. Разные телесные повреждения получили 52-летний водитель "Skoda" и его 15-летняя пассажирка, а также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка Peugeot 301.

Фото: Полиция Харьковщины / фейсбук

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.