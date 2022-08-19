В Харькове прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
Вечером 19 августа жители Харькова слышали взрывы
Об этом сообщает "Общественное.Харьков".
"Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении.
Информация о взрывах поступила около 19:55. Воздушную тревогу в Харьковской области последний раз объявляли в 7:26.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное