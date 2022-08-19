Об этом сообщает "Общественное.Харьков".

"Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении.

Информация о взрывах поступила около 19:55. Воздушную тревогу в Харьковской области последний раз объявляли в 7:26.

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