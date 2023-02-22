В Харькове прогремели взрывы, предварительно было 4 удара, два человека ранены

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

"По предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов - объекты инфраструктуры. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. У них легкое состояние, им оказывают помощь специалисты", - говорится в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов добавил , что враг целится по промышленным объектам, информация о разрушениях уточняется.

В 10:31 он предупреждал , что возможны дополнительные пуски ракет с территории РФ.