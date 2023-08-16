В Харькове прогремели взрывы
Утром 16 августа в Харькове прогремели взрывы. Зафиксировали "шахеды"
Об этом сообщают "Общественное" и Олег Синегубов , глава Харьковской ОВА.
"В Харькове слышны звуки взрывов", - написали корреспонденты.
Синегубов указал, что в Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed.
"Спасибо силам ПВО", - написал глава ОВА.
Ранее он обращался к жителям города: "Вниманию жителей Харькова: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги". Отбой опасности в городе пришелся на 09:14.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали , что группа ударных БПЛА направляется в Харьков.
- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "Шахед" для обстрелов Одесской, Николаевской и Харьковской областей. Враг атаковал поселок Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области, повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. По предварительным данным, потерпевших нет.
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