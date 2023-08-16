В Харькове прогремели взрывы

Об этом сообщают "Общественное" и Олег Синегубов , глава Харьковской ОВА.

"В Харькове слышны звуки взрывов", - написали корреспонденты.

Синегубов указал, что в Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed.

"Спасибо силам ПВО", - написал глава ОВА.

Ранее он обращался к жителям города: "Вниманию жителей Харькова: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги". Отбой опасности в городе пришелся на 09:14.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали , что группа ударных БПЛА направляется в Харьков.