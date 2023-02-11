Россия обстреляла Харьков ракетами С-300
Вечером, 11 февраля, российские террористы обстреляли Харьков
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.
О ракетных ударах сообщили в 23:10.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Синегубов.
Воздушная тревога была объявлена в 23:09. Параллельно жители Харькова слышали взрывы.
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