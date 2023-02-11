Россия обстреляла Харьков ракетами С-300

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

О ракетных ударах сообщили в 23:10.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Синегубов.

Воздушная тревога была объявлена в 23:09. Параллельно жители Харькова слышали взрывы.