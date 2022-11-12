В Харькове прогремели взрывы

Об этом Еспресо.TV сообщили жители Харькова.

В 22.19 в Харькове и Харьковской области объявили воздушную тревогу. В то время жители Харькова услышали мощные взрывы.

Подробностей пока нет. Сирена об отбое воздушной тревоги прозвучала в 22:50.

Воздушную тревогу в Харьковской области снова объявили в 23:02.

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