В Харькове и Николаеве прогремели взрывы

Об этом сообщают жители Харькова и Николаева.

Взрывы прогремели около полуночи, когда в городе и области объявили воздушную тревогу. Сирена об отбое прозвучала в 00:53, но официальных комментариев пока нет.

В 3:08 взрывы слышали жители Николаева. Параллельно с этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

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