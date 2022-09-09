В Харькове прогремели взрывы
В ночь с 8 на 9 сентября в Харькове прогремели мощные взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 1:12. Взрывы раздались в одно время с сиреной. Официальной информации пока нет.
Новость будет дополняться...
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