Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 1:12. Взрывы раздались в одно время с сиреной. Официальной информации пока нет.

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