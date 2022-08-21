В Харькове прогремели взрывы
В ночь с 20 на 21 августа в Харькове прогремели взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 00:05.
В то же время жители Харькова сообщили, что слышат мощные взрывы.
По состоянию на 00:45 тревога продолжается до сих пор. Официальных комментариев пока нет.
- С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.
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