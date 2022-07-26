В Харькове прогремели взрывы
Местные жители сообщают о четырех взрывах
Об этом сообщает Суспільне.
Несколько взрывов прогремели в окрестностях Харькова. Накануне в городе объявлена воздушная тревога.
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