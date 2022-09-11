В Харькове прогремели мощные взрывы
В ночь с 10 на 11 сентября в Харькове прогремели мощные взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сирена в Харькове прозвучала в 23:53. Украинцев предупредили об угрозе артобстрела. Около 00:00 часов жители Харькова сообщили, что слышат мощные взрывы.
По состоянию на 00:15 тревога продолжается до сих пор. Официальных комментариев пока нет.
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