Об этом сообщает Харьковская ОВА .

"Энергетики просят жителей Харькова снизить потребление электроэнергии, что связано с проведением восстановительных работ на объектах НЭК "Укрэнерго"", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что такие меры являются следствием ракетной атаки 9 марта, в результате российских обстрелов возникли повреждения в системе передачи электрической энергии.

"В настоящее время, чтобы устранить повреждения, энергетики должны провести срочный ремонт оборудования. Это приведет к дополнительной нагрузке на энергосистему, поэтому специалисты просят потребителей о помощи", - подчеркнули в облэнерго.

Чтобы уменьшить потребление света, необходимо меньше пользоваться мощными приборами, такими как электроплиты, обогреватели, бойлеры, стиральные машины и т.д.