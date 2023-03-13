В Харькове призывают уменьшить потребление света из-за восстановительных работ
13 марта харьковчан призывают уменьшить использование электроэнергии, в связи с восстановительными работами после массированной ракетной атаки на прошлой неделе
Об этом сообщает Харьковская ОВА .
"Энергетики просят жителей Харькова снизить потребление электроэнергии, что связано с проведением восстановительных работ на объектах НЭК "Укрэнерго"", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что такие меры являются следствием ракетной атаки 9 марта, в результате российских обстрелов возникли повреждения в системе передачи электрической энергии.
"В настоящее время, чтобы устранить повреждения, энергетики должны провести срочный ремонт оборудования. Это приведет к дополнительной нагрузке на энергосистему, поэтому специалисты просят потребителей о помощи", - подчеркнули в облэнерго.
Чтобы уменьшить потребление света, необходимо меньше пользоваться мощными приборами, такими как электроплиты, обогреватели, бойлеры, стиральные машины и т.д.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители.
- В Киеве специалисты трое суток ликвидировали последствия атаки РФ ракетой "Кинжал", ныне инфраструктура работает в штатном режиме.
- В понедельник, 13 марта, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева были применены стабилизационные графики.
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