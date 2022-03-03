В Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ

Об этом сообщает официальный сайт ОБСЕ .



Сотрудница ОБСЕ Марина Фенина погибла во время ракетных обстрелов в Харькове 1 марта.



"Марину убили, когда она доставляла припасы для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий. В Харькове и других городах и поселках Украины ракеты, снаряды и ракеты поражают жилые дома и центры городов, убивая и нанося ранения невинным мирным жителям - женщинам, мужчинам и детям", - говорится в заявлении ОБСЕ.

2 марта выпущенная российскими оккупантами крылатая ракета попала в здание городского совета Харькова.

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